День народного единства отметят в парках Московской области

В понедельник на следующей неделе более чем в 70 парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство», приуроченное ко Дню народного единства. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят шествие в национальных костюмах народов России, концертную программу «Многоголосье Родины», мастерские по декору народных инструментов, интерактивные зоны «Игры народов России» и не только. Так, например, в парке Мира в Мытищах состоятся квест, фестиваль «Русская каша — сила наша!», выступление фолк-группы «Талица» и Праздничного хора Данилова монастыря, в парке имени Толстого в Химки — мастер-классы по историческому женскому рукоделию, разведению огня с помощью кресала, фестиваль национальных культур и многое другое.

Мероприятия организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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