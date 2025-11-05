День народного единства в парках Подмосковья отпраздновали около 30 тыс. человек

Около 30 тыс. человек посетили общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство», приуроченное ко Дню народного единства, которое организовали во вторник, 4 ноября, в 88 парках Подмосковья. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили акцию «Шествие дружбы», мастер-классы народных ремесел и концертные программы, исторические квесты и другие активности. Так, например, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенке подготовили интерактивную выставку доспехов и оружия «Родная старина», показательные выступления «Казачья удаль» и выставку кукол в костюмах народов мира, в парке «Сестрорецкий» в Клину – концерт ансамбля народной музыки «Дмитровские рожечники» и так далее.

Мероприятие организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.