День наставника в рамках программы «Герои Подмосковья» прошел в мастерской «Сенеж»

День наставника провели в мастерской управления «Сенеж» в рамках программы «Герои Подмосковья». Участников поприветствовал директор Высшей школы государственного управления Президентской академии Олег Кондратенко. Он отметил важность института наставничества и рассказал о принципах наставничества.

Свой доклад представила вице-губернатор Московской области Мария Нагорная. Она подвела итоги отбора финалистов программы и рассказала о модели закрепления наставнических пар и формате дальнейшей работы.

Отдельно обсудили тему психологического сопровождения. Об этом рассказала президент благотворительного фонда содействия СВО «Наши — это мы» Ольга Ржавцева.

Важной частью программы стала встреча с депутатом Госдумы Сергеем Пахомовым. Он рассказал о взаимодействии с жителями и особенностях законодательной работы.

В завершение выступили скрипач и доверенное лицо президента на выборах 2024 года Петр Лундстрем, и режиссер Василий Харьков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о старте обучения в рамках программы «Герои Подмосковья».