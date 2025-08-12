День открытых дверей для молодежи прошел в МФЦ Подольска

В Подольске в многофункциональном центре на Высотной улице прошел День открытых дверей для молодежи. Об итогах мероприятия рассказали в администрации городского округа.

До этого в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили, что МФЦ Подмосковья собрали более 21 тонны гумпомощи для бойцов СВО.

Для посетителей МФЦ в Подольске провели экскурсию. Ребятам рассказали, как выстроена работа центра и с какими вопросами можно обратиться. Также для молодежи подготовили онлайн-квест: каждый пошагово прошел процесс регистрации на госуслугах.

В рамках мероприятия ребята познакомились с сотрудниками центра, а в завершение встречи специалисты ответили на все их вопросы.

«Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие. Мы пришли с сестрой, и у каждой из нас были вопросы по работе МФЦ и сайту госуслуг. Понимаем, что за такими услугами – будущее», - поделилась одна из участниц Эсет Амирова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе нейросети помогают жителям получать государственные услуги.