День открытых дверей «Мособлэнерго» пройдет в Московском энергетическом институте 19 апреля. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В мероприятии могут принять участие выпускники школ и колледжей столичного региона, а также их родители. Для участия требуется регистрация.

В рамках встречи представители «Мособлэнерго» расскажут об основных видах деятельности предприятия, о заключении целевых договоров и возможностях для студентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области будет реализована масштабная программа по электроснабжению.