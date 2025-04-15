День открытых дверей на тему ГИС ЖКХ прошел в Подольске

В МФЦ Климовска в Подольске провели день открытых дверей, в рамках которого жителям рассказали, как пользоваться Государственной информационной системой ЖКХ. Об этом сообщили в муниципальной администрации.

С помощью ГИС ЖКХ можно принимать участие в онлайн-голосованиях по вопросам управления домом, направлять обращения в организации и контролирующие органы, вносить показания счетчиков, оплачивать счета за ЖКУ.

Как отметила руководитель филиала МФЦ Климовска на Заводской улице Ирина Ковальчук, особенно удобна для жителей функция подачи обращения в управляющую организацию, а также возможность ознакомиться с протоколами общего собрания и голосования.

«Также туда поступают отчеты УК по итогам работы за год», — добавила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году как минимум половина собраний жильцов МКД будет проводиться в онлайн-формате.