День открытых дверей пройдет в Гимназии им. Е. М. Примакова

Фото: [ Гимназия им. Е. М. Примакова ]

В Гимназии им. Е. М. Примакова в Одинцово 31 января состоится День открытых дверей. Регистрация на участие в мероприятии уже стартовала, сообщили в Министерстве образования Московской области.

Посетить учреждение приглашают воспитанников выпускной группы дошкольного отделения, учащихся 1–9 классов и их родителей.

В рамках мероприятия участникам расскажут о доступных программах обучения, жизни в пансионе и Цифровой Гимназии. Посетители смогут пообщаться с руководством и учителями учреждения, ознакомиться с особенностями воспитательной работы, узнать о процессе поступления и доступных стипендиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учеников и педагогов гимназии им. Примакова с 1 сентября.