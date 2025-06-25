День открытых дверей пройдет в центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья

В Министерстве здравоохранения Московской области пригласили жителей региона на бесплатный онкологический скрининг. Он состоится в субботу в центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья.

Обследоваться можно будет в 25 таких учреждениях. Сделать это смогут все совершеннолетние жители региона. Для этого потребуются паспорт, медицинский полис, СНИЛС и, если есть, результаты прошлых обследований.

С начала текущего года такие онкоскрининги в регионе прошли свыше 5,3 тыс. жителей.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев призвал врачей со всей страны работать в Подмосковье, так как в регионе активно развивается сфера здравоохранения.