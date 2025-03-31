День открытых дверей прошел в Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья

В выходные в подмосковных Центрах амбулаторной онкопомощи прошел день открытых дверей. В его рамках все желающие могли проверить состояние здоровья. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, пациенты могли проконсультироваться с онкологами, проверить новообразования на коже, обследовать органы дыхания, ЖКТ, кровеносной системы, пройти маммографию, сдать ПСА-тест на рак простаты.

В общей сложности медосмотры прошли около 1,2 тыс. человек. По итогам обследований 41 человек был направлен на дополнительную диагностику.

С начала 2025 года онкоскрининг прошли порядка 3,7 тыс. жителей. У 40 человек выявили онкологию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новой областной больницы в Балашихе.