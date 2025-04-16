День призывника отметили во Дворце молодежи в Подольске
В Подольске в День призывника поздравили будущих защитников
Фото: [t.me/podolskadm]
День призывника отметили во Дворце молодежи в Подольске, рассказали в муниципальной администрации. В мероприятии приняли участие около 400 человек, в том числе учащиеся, юнармейцы, призывники.
В рамках праздника прошли показательные выступления, выставка оружия, мастер-класс по сборке и разборке автоматов Калашникова, а также концерт. Кроме того, все желающие могли написать письмо участникам СВО.
Этой весной в Подольске призыву подлежит 341 житель. Из них 16 уже отправились к местам прохождения службы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.