День туризма отметят в Московской области

В Подмосковье ко Всемирному Дню туризма подготовили обширную программу мероприятий. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в рамках праздника в Дзержинском округе пройдут открытие туристической тропы «Защитники», презентация летнего путешествия эколого-краеведческой группы «Классная компания» и не только, в Домодедово — турпоход «Белокаменное Домодедово. По-советски» по экотропе Домодедовского РГО, в Павловском Посаде — обзорные экскурсии по достопримечательностям города и так далее.

Найти подробную информацию о мероприятиях можно в соцсетях и на информационных ресурсах администраций округов. Отметим, что их организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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