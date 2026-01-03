«День ВаленОка» в Кашире открыл юбилейный год города

Фестиваль «День ВаленОка» стартовал в Кашире. Как ранее сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, мероприятием открывается празднование 670-летия города.

Первый день фестиваля — «Емелин день». Его провели в исторической части города. Так, в Летнем саду появился Емеля на печи. Этот элемент стал одним из ключевых визуальных образов дня. Гости могли наблюдать за действием и принимать в нем участие.

Также была открыта ярмарка ремесел, организованы творческие мастер-классы, игры и активности для всей семьи. Самые активные участники получали жетоны и возможность прокатиться на Емелиной печи.

В сквере Пушкина и на участке Советской улицы провели спортивные эстафеты и соревнования, полосу препятствий и конкурсы. Помимо этого, состоялась музыкальная программа. Кроме того, работали тематические интерактивы и арт-пространство «Вален’Ок желаний».

Второй день — «Рыбный день». Его посвятят гастрономической программе и традициям, связанным с Окой. Планируется приготовление и дегустация «Каширской щербы» и кулинарные активности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей посетить масштабные мероприятия, запланированные в регионе на период праздников.