День знаний отметили в госпитальной школе Московского областного онкодиспансера

День знаний отметили в госпитальной школе Московского областного онкологического диспансера. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Первый звонок в госпитальной школе — событие особенное. Он символизирует не только начало учебного года, но и надежду на выздоровление и возвращение к нормальной жизни», — отметил заместитель главврача по медицинской части учреждения Николай Уразовский.

Он рассказал, что для многих маленьких пациентов учеба становится отдушиной и позволяет отвлечься от лечения.

В школе состоялась торжественная линейка. В ее рамках педагоги поздравили ребят с началом нового учебного года и пожелали им успехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с 1 сентября учеников и учителей технолицея.