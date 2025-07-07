Депутат Госдумы Алла Полякова проверила условия отдыха детей в лагере «Родина» в Подольске

Депутат Госдумы Алла Полякова посетила Детско-юношеский оздоровительный центр «Родина» в Подольске и проверила условия отдыха детей.

До этого уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская организовала правовой квест для детей в лагере «Литвиново».

Сейчас в лагере «Родина» отдыхают свыше 300 детей. Для ребят обустроены веревочный парк, площадка для лазертага, бассейн. Также проводятся мероприятия патриотической направленности. Сегодня прошел урок мужества с участием руководителя подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игоря Науменкова.

В ходе визита Полякова проверила условия проживания и отдыха детей, осмотрела инфраструктуру, оценила качество организации питания и состояние спальных корпусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о состоянии ребенка, который пострадал в Шереметьево.