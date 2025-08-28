Депутат Госдумы Сергей Пахомов обсудил с будущими бойцами СВО вопросы соцзащиты
Пахомов: каждый боец СВО должен знать о своей социальной защищенности
Фото: [Катерина Бутовская]
Депутат Госдумы фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов посетил Центр специальной подготовки «Витязь» в Балашихе и пообщался с будущими участниками специальной военной операции.
«Пообщались с военнослужащими, заключившими контракт с Минобороны. Обсудили действующие меры поддержки, включая новые федеральные и региональные льготы для них и их семей. Важно, чтобы каждый из ребят знал о своей социальной защищенности и чувствовал надежный тыл», — сказал Пахомов.
Также он передал центру 200 специальных бандажей, необходимых для подготовки военнослужащих.
Подмосковный пункт отбора на военную службу по контракту действует в Балашихе. Подробную информацию о его работе можно получить по телефону 8 (495) 990-77-77 и на сайте контрактмо.рф.
Ранее работу центра проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он рассказал о новых курсах подготовки операторов БПЛА.