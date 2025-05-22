Депутат Мособлдумы проконтролировал ход капремонта школы в Химках

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов совместно с заместителем председателя совета депутатов Александром Васильевым проверили ход проведения капитального ремонта школы № 8 имени В. И. Матвеева в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Дети должны учиться и заниматься в комфортных условиях. Поэтому на особом контроле держим ход строительства образовательных учреждений нашего города. Регулярно посещаем объекты, на которых сегодня ведутся работы», — отметил Мирзонов.

Строители выполняют черновые отделочные работы, штукатурят стены, прокладывают трубы и проводят электромонтаж. Директор школы № 8 имени В. И. Матвеева Ольга Игнатьева уточнила, что обновленную школу планируют сдать к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.