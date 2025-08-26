Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов рассказал о мотивации контрактников

«Их мотивация разная, но основная причина всегда одна — готовность стоять на страже безопасности своей страны. Для кого-то решающим стало желание продолжить семейные традиции военной службы, для других — чувство долга перед Родиной, а кто-то видит в этом свое профессиональное призвание», — рассказал депутат.

Он отметил, что партия уделяет особое внимание поддержке семей бойцов. Каждое обращение оперативно берется в работу, и вопрос решается в приоритетном порядке.

Мирзонов подчеркнул, что выбор военной службы по контракту является «осознанным и достойным выбором мужчины», который стоит на страже безопасности своей страны. Он напомнил, что для бойцов доступен целый комплекс мер поддержки.

Депутат отдельно отметил удобство работы пункта отбора граждан на военную службу по контракту, который работает в Балашихе. Он расположен по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна по телефону 8 (495) 990-77-77 и на сайте контрактмо.рф.

