Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов вручил школьный набор будущей первокласснице из Химок
Фото: [Администрация г.о. Химки]
Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов в рамках акции «Скоро в школу» вручил будущей первокласснице из Химок рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями.
«Новый учебный год приносит для семей дополнительные расходы. Важно, чтобы дети, независимо от обстоятельств, чувствовали поддержку и заботу», – отметил депутат.
Цель акции — оказать поддержку детям из многодетных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
