Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов вручил школьный набор будущей первокласснице из Химок

Официально

Фото: [Администрация г.о. Химки]

Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов в рамках акции «Скоро в школу» вручил будущей первокласснице из Химок рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями.

«Новый учебный год приносит для семей дополнительные расходы. Важно, чтобы дети, независимо от обстоятельств, чувствовали поддержку и заботу», – отметил депутат.

Цель акции — оказать поддержку детям из многодетных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл форум педагогов региона и вручил награды лучшим школам области.

