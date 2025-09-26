Деревья и кустарники вдоль дорог опилили в 12 округах Подмосковья

В Подмосковье в 12 округах провели опиловку деревьев и кустарников, растущих вдоль региональных дорог. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы провели в Одинцово, Ступино, Дубне, Лосино-Петровском, Кашире, Королеве, Серпухове, Чехове, Щелково, Лотошино, Домодедово и Раменском.

К примеру, в Одинцово опилили деревья на участке Ратехинского шоссе в Звенигороде, в Королеве — на проспекте Космонавтов и Шоссейной улице, в Раменском — на Новошоссейной улице в поселке совхоза Сафоновский.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открылся новый участок трассы ЮЛА. Движение по нему запустил губернатор Андрей Воробьев.