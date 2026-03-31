Дерматовенеролог из Подмосковья напомнила о необходимости беречь репродуктивное здоровье

Профилактический осмотр у дерматовенеролога необходимо проходить раз в год. Такая мера позволит быть уверенным в состоянии своего репродуктивного здоровья и вовремя принять необходимые меры при обнаружении отклонений. Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Здоровье репродуктивной системы — значимый элемент общего состояния организма, напрямую влияющий на качество жизни человека. Ключевую поддержку в его сохранении оказывает врач-дерматовенеролог: этот специалист занимается не только кожными заболеваниями, но и инфекциями, передающимися половым путем, — их диагностикой, терапией и профилактикой.

Одна из приоритетных задач врача — выявление латентных (скрытых) инфекций. Если их своевременно не обнаружить и не начать лечение, возможны тяжелые последствия для здоровья. Например, такие патологии, как хламидиоз, микоплазмоз, генитальный герпес, папилломавирусная инфекция или трихомониаз, могут спровоцировать воспалительные процессы во внутренних органах. В результате возникает хроническое воспаление в области малого таза, что нередко приводит к дисфункции репродуктивных органов и повышает риск развития вторичного бесплодия.

«Большинство инфекций, передающихся половым путем, проявляются лишь спустя некоторое время после заражения, зачастую маскируясь под незначительные признаки или вовсе протекая бессимптомно», — отметила дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анастасия Воронкина.

Ранняя консультация специалиста позволяет оперативно выявить потенциальную угрозу, подобрать корректное лечение, а также существенно снизить риск осложнений для репродуктивной системы.

Комплексное обследование обоих партнеров на этапе планирования беременности помогает обнаружить скрытые инфекции до зачатия и устранить их. Это минимизирует риск негативного воздействия на развитие плода и способствует более легкому течению беременности. Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал «Здоровье».

