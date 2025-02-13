Десять международных бизнес-миссий с участием предпринимателей Подмосковья проведут в 2025 году

Десять международных бизнес-миссий с участием предпринимателей региона планируется провести в текущем году, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятия будут проходить в ОАЭ, Турции, Белоруссии, Казахстане, Вьетнаме и других странах. Помощь подмосковным бизнесменам окажет Фонд поддержки ВЭД региона.

Ближайшие мероприятия пройдут в Узбекистане и Белоруссии — в апреле и мае соответственно. Для участия в них нужно подать заявку на официальном портале фонда. Там же представлена более подробная информация о планируемых бизнес-миссиях.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки предпринимательства в регионе. В их числе гранты и субсидии.