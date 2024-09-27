Десятилитровую раковую опухоль удалили подмосковные врачи 68-летней женщине

Новообразование было злокачественным. Оно появилось уже давно, но женщина не обращалась к врачам до тех пор, пока опухоль не заполнила всю брюшную полость.

Как рассказал врач акушер-гинеколог Тимур Глебов, операция заняла несколько часов. Объем новообразования составил свыше десяти литров. Оно сдавливало органы брюшной полости, сосуды, мочеточники и нарушало функции почек.

«Благодаря профессионализму нашей хирургической команды эта сложнейшая операция прошла успешно», — подчеркнула специалист.

Женщину уже выписали. Ей предстоит восстановление и лечение у онколога по месту жительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в подмосковные больницы поступило почти семьдесят автомобилей неотложной помощи.