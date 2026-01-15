Детей и подростков из Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе «Голоса Победы. Регионы»

Дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет, которые любят петь, проживают в Московской области и являются членами семей участников специальной военной операции, военнослужащих, жителей Донбасса или детьми гуманитарной миссии, могут принять участие в музыкально-патриотическом концерте «Голоса Победы. Регионы», посвященном Дню защитника Отечества. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие пройдет 25 февраля на большой сцене Дома культуры «Подмосковье» в Красногорске в рамках телевизионного проекта «Голоса Победы» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. На сцену поднимутся дети и популярные артисты. Участников ждут мастер-классы от профессиональных педагогов, советы наставников и не только.Оставить заявку можно на сайте Геройбудущеговремени.рф до 31 января включительно, положение конкурса размещено по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.