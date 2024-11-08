Дети из Луганска, Краснодара и других городов посетили Подмосковье в рамках «Синергии добра»
Фото: [Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики МО]
В Подмосковье провели экскурсионную программу для 17 воспитанников ГКУ ЛНР «Семейный центр» из Луганска, Стаханова, Алчевска, Краснодона и Свердловска в рамках благотворительного проекта «Синергия добра» и при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В этом году мы уже в пятый раз помогаем принимать юных воспитанников ГКУ ЛНР «Семейный центр», и наши волонтеры Подмосковья с радостью встречают и сопровождают ребят на протяжении всех дней, обеспечивая им незабываемые впечатления и поддержку на каждом этапе их путешествия», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Для ребят подготовили развлекательные, творческие и образовательные мероприятия, экскурсии, мастер-классы и познавательные встречи. Так, например, они смогли посетить Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре.
«Мы с командой всегда очень рады видеть искренние эмоции детей, это мотивирует двигаться дальше и делать еще больше!», — сказала руководитель проекта «Синергия добра» Виктория Максимова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.