Дети из Луганска, Краснодара и других городов посетили Подмосковье в рамках «Синергии добра»

«В этом году мы уже в пятый раз помогаем принимать юных воспитанников ГКУ ЛНР «Семейный центр», и наши волонтеры Подмосковья с радостью встречают и сопровождают ребят на протяжении всех дней, обеспечивая им незабываемые впечатления и поддержку на каждом этапе их путешествия», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.