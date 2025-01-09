Дети из Подмосковья могут пройти восстановительное лечение в санаторном отделении НИКИ детства
Более 1 тыс. детей в Подмосковье прошли лечение в санатории НИКИ детства
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
По итогам 2024 года восстановительное лечение в санаторном отделении НИКИ детства прошли более 1 тыс. детей, которые перенесли бронхиальную астму, бронхиты и другие заболевания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В прошлом феврале мы завершили ремонт в нашем санаторном отделении. Теперь мы можем предложить маленьким пациентам не только восстановительное лечение с использованием современного медицинского оборудования, но и комфортное пребывание. Отмечу, что дети приезжают в санаторий не одни, а с кем-то из родителей», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
По ее словам, пациентам доступные физиотерапия, лечебная физкультура, массаж и многое другое. Санаторий рассчитан на 55 человек, путевки в него выдает участковый врач по месту жительства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.