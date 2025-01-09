Дети из Подмосковья могут пройти восстановительное лечение в санаторном отделении НИКИ детства

«В прошлом феврале мы завершили ремонт в нашем санаторном отделении. Теперь мы можем предложить маленьким пациентам не только восстановительное лечение с использованием современного медицинского оборудования, но и комфортное пребывание. Отмечу, что дети приезжают в санаторий не одни, а с кем-то из родителей», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.