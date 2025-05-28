Дети участников СВО из Подмосковья посетят шоу «Самый добрый клоун» Юрия Куклачева

Порядка 90 членов семей участников специальной военной операции из Подмосковья посетят шоу «Самый добрый клоун» Юрия Куклачева, которое организуют в День защиты детей, 1 июня, в Театре эстрады. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Для них подготовят номера звезд эстрады и цирка, а также животных из единственного в мире Театра кошек. Эстрадно-цирковой бенефис в Москве станет кульминацией одноименного тура по шести городам России, который реализовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На сцену также выйдут заслуженный артист России Дмитрий Куклачев, певица-открытие «Детской Новой волны» Мария Лонина, шоу-балет «Бенефис» и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 6+