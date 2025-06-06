Дети участников СВО из Подольска нарисовали портреты отцов в рамках акции «Мой папа — Герой!»
Дети участников СВО из Подольска стали участниками акции «Мой папа — Герой!»
Фото: [Администрация Подольск г.о.]
В деревне Федюково под Подольском при содействии Подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО провели акцию «Мой папа — Герой!» для детей участников специальной военной операции, в рамках патриотического проекта Ольги Пакулиной они нарисовали портреты своих отцов под руководством наставников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Даже самым сильным людям нужна поддержка — поддержка государства, общества и, конечно же, родных и близких. Сегодня дети рисуют своих отцов, своих героев. И эта любовь действительно вдохновляет и поддерживает», — сказал руководитель подольского отделения Ассоциации участников СВО Игорь Науменков.
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