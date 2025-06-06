«Даже самым сильным людям нужна поддержка — поддержка государства, общества и, конечно же, родных и близких. Сегодня дети рисуют своих отцов, своих героев. И эта любовь действительно вдохновляет и поддерживает», — сказал руководитель подольского отделения Ассоциации участников СВО Игорь Науменков.