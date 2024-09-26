Детсад на 250 мест открыли после ремонта в Подольске

В Подольске обновили еще один детский сад. После ремонта открылось дошкольное учреждение на 250 мест на Красногвардейском бульваре, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Здание детсада было построено еще в 1973 году. Ремонт там выполнили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В детсаду полностью заменили инженерные коммуникации, перегородки, двери, окна, покрытие стен и пола, фасад, закупили новую мебель.

Также была благоустроена территория. Рядом с детсадом в том числе восстановили асфальтовое покрытие, обновили веранды и детскую площадку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал лучшие школы Московской области.