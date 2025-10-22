Детская театральная студия из Ногинска стала призером фестиваля в Санкт-Петербурге

Детская театральная студия «ГалаДрамцы» из Богородского округа стала призером Международного фестиваля любительских театров «Театр. Осень. Пушкин» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Студия открыта при Московском областном театре драмы и комедии. Ее артисты представили на фестивале постановку «Постойко», в основу которой легло произведение Д. Н. Мамина-Сибиряка.

В результате постановка получила награду за третье место в номинации «Лучший спектакль». В ноябре студия представит постановку зрителям Московского областного театра драмы и комедии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как ведется реконструкция здания театра «ФЭСТ» в Мытищах.