Детские и молодежные театры Подмосковья пригласили поучаствовать в фестивале «Наследники Станиславского»

Стартовал отбор участников Молодежного театрального фестиваля «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского». Мероприятие проводят Пушкинский музыкально-драматический театр и АНО «Театрально-концертный „Театроник“ при поддержке Фонда Президентских грантов и Министерства информации и молодежной политики Московской области.

В отборе могут принять участие детские и молодежные театры и студии Подмосковья и других субъектов РФ. Артисты смогут представить свои постановки ведущим режиссерам и преподавателям театрального искусства столичного региона. Также в рамках фестиваля пройдет опен-колл для молодых драматургов на тему «Патриотическая пьеса для молодежного театра».

Заочный отборочный этап будет проходить до 10 сентября. После этого состоится межокружной очный этап, который продлится до 10 октября. Сам фестиваль запланирован на ноябрь. Он пройдет в Пушкино. В программу войдет как минимум 12 спектаклей.

Ознакомиться с условиями участия в фестивале и подать заявку можно на сайте мероприятия.

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