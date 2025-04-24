Детские сады Подольска присоединились к акции «Окна Победы»

Детские сады Подольска присоединились к патриотической акции «Окна Победы». В ней принимают участие педагоги, дети и их родители, рассказали в муниципальной администрации.

В рамках акции окна учреждений были украшены символикой Дня Победы: звездами, салютами, георгиевскими лентами, голубями, поздравительными надписями и фотографиями.

Акция проводится с 2020 года. Присоединиться к ней могут все желающие. Также фотографиями окон с праздничными украшениями можно поделиться в соцсетях, используя хештег #ОкнаПобеды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к празднованию Дня Победы.