Детский омбудсмен Подмосковья будет сотрудничать с региональной транспортной прокуратурой

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и Московский межрегиональный транспортный прокурор Геннадий Крук подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения планируется взаимодействие сторон в части профилактики происшествий с участием детей на объектах транспортной инфраструктуры.

По словам Мишоновой, в последнее время все чаще происходят трагические случаи с участием детей на железной дороге. Кроме того, нередко подростки оказываются вовлечены в террористическую деятельность. Соглашение позволит усилить работу по профилактике таких случаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году откроется четыре пешеходных перехода через железную дорогу.