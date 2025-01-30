Детский сад «Колосок» капитально отремонтируют в Воскресенске

В селе Федино городского округа Воскресенск продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Колосок» средней школы «Горизонт», его планируют завершить к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 17 человек, одна единица техники. Строители завершили демонтажные работы, приступили к отделочным, параллельно осуществляют ремонт кровли», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета. В ходе ремонта строители обновят фасад здания, заменят все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.