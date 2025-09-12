Детский сад «Малютка» в Павловском Посаде откроется после капремонта в ноябре

В Павловском Посаде в ноябре откроют после капремонта детский сад «Малютка». Работы в учреждении ведутся в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Ход ремонтных работ проверили депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Панин и секретарь местного отделения партии Денис Семенов. Сейчас степень готовности объекта составляет 93%. Здесь ведется благоустройство прилегающей территории, установка освещения, отделка входных групп. После завершения ремонта детский сад сможет принять 125 воспитанников в пяти группах.

В Электрогорске в рамках Народной программы и проекта «Единой России» «Новая школа» продолжается капремонт центра допобразования «Истоки» МОУ «Лицей». По контракту срок сдачи объекта — январь 2026 года, однако работы могут быть завершены досрочно.

В Павловском Посаде также ремонтируется стадион «Филимоновский». Работы ведутся в рамках партийного проекта «Детский спорт». Их завершат в июле 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность новой школы в Ступино к учебному году.