Детский сад на 200 мест появится в подмосковном Ленинском
Минстрой: детский сад появится в подмосковном Ленинском
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В городе Видное Ленинского округа на улице Гаевского ведется строительство детского сада на 200 мест, строительная готовность объекта достигла 16%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2027 году. Специалисты ведут монолитные и общестроительные работы.
Площадь здания составит более 4,6 тыс. кв. м. В нем разместят групповые, которые будут оборудованы игровыми и спальными зонами, многофункциональный физкультурный зал и музыкальный зал для проведения праздников и развивающих занятий. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки.
