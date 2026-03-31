Детский сад на 200 мест появится в подмосковном Ленинском

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2027 году. Специалисты ведут монолитные и общестроительные работы.

Площадь здания составит более 4,6 тыс. кв. м. В нем разместят групповые, которые будут оборудованы игровыми и спальными зонами, многофункциональный физкультурный зал и музыкальный зал для проведения праздников и развивающих занятий. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.