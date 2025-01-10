Детский сад на территории ЖК «Театральный парк» ввели в эксплуатацию в Королеве

В Королеве на территории ЖК «Театральный парк» ввели в эксплуатацию новый детский сад, рассчитанный на 107 мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Девелопер — ГК «Гранель» возвел соцобъект в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования, его площадь превышает 1,9 тыс. кв м. В учреждении для детей обустроили групповые, кружковые, универсальные залы и залы для занятий, пищеблок, кабинет медсестры и другие помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.