Назван срок завершения капитального ремонта детского сада №11 в Орехово-Зуево

Детский сад №11 в Орехово-Зуево будет капитально отремонтирован к 1 сентября. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение площадью более 2,6 тыс. кв. м расположено на Парковской улице. Его ремонтируют за счет средств бюджета. На площадке работают 35 человек и задействованы две единицы техники.

Сейчас в здании завершаются демонтажные работы. Также устанавливают перегородки, проводят фасадные, кровельные, отделочные, электромонтажные работы. Степень их готовности превышает 15%.

В ходе ремонта в детсаду приведут в порядок кровлю, фасад, инженерные сети и системы. Открыть обновленное учреждение планируется 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве в регионе новых детских садов.