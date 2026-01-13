Детский сад открыли после капремонта в Королеве

Детский сад открыли после капремонта на Пионерской улице в Королеве. Об итогах проведенных работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Двухэтажный садик рассчитан на 114 мест. Его общая площадь составляет более 1 тыс. кв. м. Учреждение отремонтировали по госпрограмме.

В ходе ремонта в детсаду обновили крышу и фасад, коммуникации и сантехнику, потолки и полы, двери и окна. Также привели в порядок пищеблок и прилегающую территорию.

В учреждении обустроили шесть детских групп, актовый зал, административное помещение, пост охраны, комнату для хранения инвентаря. Здание было оборудовано видеонаблюдением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион активно растет, и поэтому важно строить новые школы и детские сады.