Детский сад появится в подмосковном ЖК «Богдановский лес»

На территории жилого комплекса «Богдановский лес» в Ленинском округе появится детский сад, рассчитанный наа 350 мест, стройготовность объекта на данный момент составляет 5%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, сейчас строители возводят конструкции подземной части здания. Завершить строительство планируют в феврале 2027 года.

Площадь здания составит более 4 тыс. кв. м. В нем обустроят игровые и спальные комнаты, буфеты, раздевалки, музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда, на прилегающей территории — спортивные и игровые площадки, зону отдыха с теневыми навесами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.