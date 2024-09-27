Детский сад с кинозалом появится в подмосковных Мытищах

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ. Они уточнили, что половина надземной части будущего здания уже готова. В нем будет три этажа, его площадь составит около четырех тысяч квадратных метров. Там разместят групповые ячейки, в которых предусмотрены раздевалки, игровые и обеденные зоны, спальни, туалетные комнаты. В саду также появятся многофункциональный физкультурный зал и кабинет логопеда. На прилегающей территории обустроят прогулочные площадки с игровыми зонами. Завершить работы планируют в конце 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.