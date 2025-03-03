Детскую музыкальную школу им. Наседкина в Красногорске капитально отремонтируют к 1 сентября

Детскую музыкальную школу им. А. А. Наседкина в Красногорске капитально отремонтируют к началу учебного года. О ходе работ в учреждении рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Школа расположена на Вокзальной улице. Ее общая площадь составляет почти 3,9 тыс. кв. м. Учреждение капитально ремонтируется в рамках госпрограммы Подмосковья.

Сейчас на первом этаже здания проводятся работы по демонтажу конструкций и прокладке кабеля слаботочных систем. На втором ведется прокладка кабеля, оштукатуривание стен, установка окон. На третьем — демонтаж отопительной системы, шпаклевка стен, установка подоконников. В здании также ведутся фасадные работы. Степень готовности объекта составляет более 25%.

В рамках капремонта в школе обновят всю инфраструктуру, мебель и оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца 2026 года в области отремонтируют 14 школ искусств.