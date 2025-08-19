Детскую площадку начали обустраивать на Спартаковской улице в Химках

В Химках появится еще одна детская площадка. Ее начали обустраивать возле дома № 18 на Спартаковской улице. Об этом рассказали в администрации округа.

С начала года во дворах региона отремонтировали порядка 38 тыс. малых архитектурных форм, отметили до этого в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На территории комплекса в Химках установят качели, горку и другие игровые элементы. Также здесь появятся скамейки и урны, новые ограждения. Работы завершатся до конца месяца.

Кроме того, в Химках модернизируют детские площадки на улицах Машинцева, Мичурина, Зеленая, Родионова, Спартаковская и Юбилейный проспект. Всего в этом году будет отремонтировано 18 игровых комплексов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве сквера им. Громцева в Дзержинском.