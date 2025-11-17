Детскую поликлинику открыли в Шатуре после ремонта
Ремонт детской поликлиники завершился в Шатуре
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Шатуре открыли после ремонта детскую поликлинику № 1. Учреждение расположено на Интернациональной улице, 19/7, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
В рамках ремонта в поликлинике заменили двери и окна, установили новую навигацию, провели внутреннюю отделку, обустроили игровую зону для детей.
Учреждение оказывает медпомощь почти 7 тыс. детей и рассчитано на 170 посещений в смену.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как ведется строительство новой детской поликлиники в Чехове.