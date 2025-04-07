Детскую поликлинику в Пушкино достроят до конца 2025 года

В Пушкино до конца текущего года планируется завершить строительство новой детской поликлиники. Сейчас степень готовности объекта составляет 25%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение возводят в проезде Розанова в рамках госпрограммы. Площадь пятиэтажного здания составит 9,4 тыс. кв. м. Сейчас строится третий этаж, устраиваются перегородки и гидроизоляция.

Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. В ней обустроят лабораторию, кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии, дневной стационар. В учреждении будут работать отделения педиатрии, специализированного приема, неотложной помощи, хирургии, стоматологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел новую поликлинику в Котельниках и проверил ее готовность к открытию.