Детскую школу искусств откроют в Балашихе после капремонта

В начале 2025 года в Балашихе после капитального ремонта откроется Детская школа искусств № 3, расположенная на улице Зеленой, д. 18. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте ведутся последние приготовления к открытию. Расставлена мебель, работает клининговая служба, завершаются пусконаладочные работы», — говорится в сообщении.

Ремонт прошел в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь школы превышает 1,2 тыс. кв. м. Рабочие провели кровельные и фасадные работы, полностью заменили инженерные сети, окна и двери, сантехническое оборудование и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.