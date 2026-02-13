Диетолог НИКИ детства рассказала о правильном питании для здоровья сердца

Диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала, как правильным питанием поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы. Ее рекомендации привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам специалиста, важно, чтобы ребенок каждый день получал несколько порций свежих овощей и фруктов. Также необходимы продукты, богатые клетчаткой, магнием, калием и полиненасыщенными жирами. Это цельнозерновые крупы, бобовые, льняное масло, рыба, ягоды. Также следует употреблять достаточное количество воды.

Рекомендуется ограничить потребление сахара, трансжиров и переработанных продуктов. Это фастфуд, сладкие газированные напитки и колбасные изделия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации сферы здравоохранения в регионе.