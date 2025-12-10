Директор химкинской школы рассказала, какие акции проводятся в поддержку участников СВО

Директор школы № 1, депутат Химок Галина Болотова стала гостем прямого эфира телеканала «Подмосковье Life» и рассказала о том, как образовательное учреждение участвует в поддержке участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, по ее словам, школьники пишут письма для военных. Кроме того, для них проводят встречи с героями СВО.

«Военнослужащие делились с ребятами личными историями и признавались, что детские письма становятся для них источником сил и моральной поддержки», – рассказала Галина Болотова.

По ее словам, в школе также работает пункт сбора гуманитарной помощи для фронта, собранный груз отправляют в волонтерский центр, откуда его доставляют напрямую военным. Помимо этого, в учреждении проводят «Уроки добра», направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, реализуют проект «Интеллектуальная суббота» и не только. Узнать другие подробности можно здесь.

