Директор химкинской школы рассказала об организации досуга для школьников
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Директор школы № 8 имени Матвеева в Химках Ольга Игнатьева рассказала, что для учеников в школе организовывают различный досуг, в том числе проводят сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, встречи с ветеранами боевых действий и выдающимися жителями округа, развивают музейное направление. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Недавно мы присоединились к проекту «Выбор сильных Единой России» – в школе уже провели вводный мастер-класс по дзюдо», – подчеркнула Игнатьева.
По ее словам, школьники также собирали необходимое для местных приютов с животными, организовали концерт по случаю дня рождения легенды отечественного ракетостроения Виктора Семенова.
