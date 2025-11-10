Директор химкинской школы рассказала об организации досуга для школьников

Директор школы № 8 имени Матвеева в Химках Ольга Игнатьева рассказала, что для учеников в школе организовывают различный досуг, в том числе проводят сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, встречи с ветеранами боевых действий и выдающимися жителями округа, развивают музейное направление. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.