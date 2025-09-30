Диспансеризацию в Химках прошли почти 150 тыс. жителей

С начала 2025 года бесплатную диспансеризацию в Химках прошли более 135 тыс. жителей, программа помогает врачам выявлять заболевания на самых ранних стадиях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

«Программа по профилактике заболеваний действует в Химках уже не первый год, и мы видим, насколько она востребована. В день мы принимаем до 25 человек, желающих пройти диспансеризацию», — рассказала муниципальный депутат, заведующая поликлиникой №7 Ирина Спирина.

По ее словам, жители могут проверить здоровье в поликлинике, а также в рамках Единого дня диспансеризации или семейной диспансеризации. Помимо этого, в медучреждении организуют дни диспансеризации для сотрудников химкинских учреждений и предприятий.

В пресс-службе напомнили, что местные жители могут пройти диспансеризацию в поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

