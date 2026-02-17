Для больниц Подмосковья в 2026 году закупят 141 аппарат ЭКГ

Свыше 140 аппаратов ЭКГ передадут больницам Подмосковья в 2026 году

Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]

В 2026 году подмосковным медучреждениям передадут 141 новый аппарат ЭКГ. Как отметили в Министерстве здравоохранения Московской области, на закупку техники будет направлено свыше 84 млн рублей.

Новое оборудование поступит в медучреждения Лотошино, Можайска, Павловского Посада, Шаховской, Электростали и др.

«Электрокардиография позволяет специалисту выявить различные сердечно-сосудистые нарушения и при необходимости начать лечение», - напомнил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что система здравоохранения региона нуждается в трансформации.

